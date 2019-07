La compagnie aérienne British Airways a annoncé samedi la suspension de ses vols vers le Caire pendant sept jours pour des raisons de sécurité.

«Nous revoyons constamment nos dispositions en matière de sécurité dans tous nos aéroports à travers le monde, et nous avons suspendu les vols à destination du Caire pendant sept jours à titre de précaution pour permettre une évaluation plus approfondie», a déclaré la compagnie britannique dans un communiqué, sans préciser la nature des difficultés rencontrées.

Certains passagers touchés par ces suspensions ont publié sur les réseaux sociaux des photos montrant une lettre, semblant avoir été rédigée par British Airways, avec un message similaire.

Sur sa page de conseils aux voyageurs se rendant en Egypte, le ministère britannique des Affaires étrangères évoque un «risque accru de terrorisme contre l'aviation».

«Des mesures de sécurité supplémentaires sont en place pour les vols au départ de l'Égypte à destination du Royaume-Uni», ajoute le Foreign Office (FCO).

Risques d'attentat

Le Royaume-Uni déconseille tout trajets en avion, sauf les voyages essentiels, à destination ou en provenance de la station balnéaire de Charm el-Cheikh, dans la péninsule du Sinaï.

Des «terroristes sont fortement susceptibles d'essayer de commettre des attentats en Egypte. Bien que la plupart des attaques se produisent dans le nord du Sinaï, il existe un risque d'attaques terroristes dans tout le pays», souligne le FCO.

«Les terroristes en Egypte ont probablement l'intention et la capacité de cibler l'aviation», ajoute-t-il. «La plus grande menace se trouve dans la péninsule du Sinaï où Daech (acronyme de l'organisation djihadiste, Etat islamique) opère avec plus de liberté, mais les terroristes sont actifs en Egypte continentale, y compris au Caire». Environ 415.000 ressortissants britanniques se sont rendus en Egypte en 2018, selon le FCO. (afp/nxp)