Dans sa dernière estimation, la branche australienne du WWF avance que plus de 1,2 milliard d’animaux sont morts à cause des incendies qui ravagent le pays – un calcul qui comprend les mammifères, oiseaux et reptiles, pas les autres classes comme les insectes. Et de nombreux animaux survivants risquent désormais de mourir de faim car leur habitat est parti en fumée.

Les autorités de l’État de Nouvelles-Galles du Sud ont donc décidé de monter une opération baptisée «Rock Wallaby» pour secourir sa population de wallabies des rochers. Il s’agissait d’héliporter des légumes – surtout des carottes et des patates douces – et de les lâcher pour qu’ils soient à disposition des petits marsupiaux.

Plus de 2 tonnes de légumes

Menée depuis plus d’une semaine par les employés des parcs nationaux, l’opération a déjà permis de larguer 2200 kilos de légumes. Responsable de l’énergie et de l’environnent de l’État, Matt Kean a publié une photo d’un de ces largages.

Operation Rock Wallaby ????- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW ???????? #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

D’autres États australiens mènent des actions comparables, note Slate.fr. Le Victoria a ainsi acheminé quelque 3 tonnes de nourriture pour ses kangourous.

