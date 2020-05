Mercredi, la première ministre belge a annoncé une nouvelle mesure d’assouplissement du confinement liée à la pandémie de coronavirus. «Chaque famille, donc un ménage où tout le monde vit sous le même toit, pourra accueillir quatre personnes, toujours les mêmes. Et attention, ces personnes ne pourront se rendre que dans cette famille-là. Elles ne peuvent rentrer que dans un seul foyer», a expliqué Sophie Wilmès.

Cette règle sera en vigueur dès dimanche et pour au moins deux semaines. Et il a été précisé que les enfants comptent pour des personnes, que les distances physiques devront être respectées lors des visites et que «ce système permettra de savoir plus facilement qui est entré en contact avec qui».

Un cadeau empoisonné?

Bien. Mais qui inviter? Les Belges se retrouvent maintenant devant «un choix terrible», titre RTL, qui parle d’une bonne nouvelle qui pourrait aussi représenter un cadeau empoisonné.

Alors, qui inviter? Les médias belges ont imaginé de nombreux cas de figure. Les plus simples? Une famille de quatre personnes invite ses voisins, qui sont quatre également. Ils pourront se voir chez les uns ou les autres autant qu’ils le souhaitent mais n’iront chez personne d’autre.

Compliqué pour les grandes familles

Autre cas simple mais pas sans conséquences: des grands-parents accueillent leur fils, son épouse et leurs deux enfants. Ceux-là pourront revenir autant qu’ils le souhaitent. Par contre l’épouse du fils ne pourra pas rendre visite à ses propres parents puisqu’elle n’a le droit de se rendre que dans un seul foyer. Et les deux enfants seront également privés de leurs grands-parents maternels.

En fait plus la famille est large plus le choix sera compliqué. «Imaginez que vous ayez deux fils qui chacun ont une femme et deux enfants. Les deux familles ne pourront venir vous voir. Il faudra en choisir une des deux! Ou alors, vos deux fils viendront chacun sans leur conjointe et avec... un seul des deux enfants? Gloups…», écrit RTL.

Choisir entre 13 petits-enfant...

RTL a aussi publié des questions ou réactions de ses lecteurs. Elles montrent bien le casse-tête. Un grand-père a demandé: «J'ai deux enfants mariés, ils ont chacun un enfant... Je tire au sort pour savoir qui recevoir?» Une autre explique avoir 13 petits enfants: «le choix est impossible à faire!»

La nouvelle mesure belge aboutit aussi à des absurdités. Ainsi, note «Le Soir»: «une famille de six personnes ne peut être reçue nulle part au complet». Cette famille peut en effet par exemple en inviter une autre de quatre personnes. Mais ne peut pas se rendre chez elle, même si le risque sanitaire est exactement le même.

Colocations, gardes alternées

Devant la complexité de la situation, «Le Soir» a décidé de publier une infographie. On y trouve par exemple le cas d’un couple qui choisit d’accueillir un autre couple, une personne seule, et une quatrième personne mais qui vit en colocation. Des flèches montrent qui peut aller où et ça devient sophistiqué.

Les choix deviennent d’ailleurs d’une immense difficulté pour les personnes vivant en colocation, les familles recomposées ou les cas de gardes alternées.

D’autres Belges décideront peut-être de se simplifier la vie en se choisissant quatre amis. Mais ces derniers devront réfléchir à deux fois avant d’accepter car ils ne pourront plus ensuite aller chez personne d’autre.

Potentielle source de conflits

Cette mesure est potentiellement une source de fâcheries ou d’incompréhensions dans les familles ou parmi les amis, notent des médias du Plat-Pays. Et pour pimenter encore un peu l’exercice et rajouter de la pression, il est rappelé que dimanche, premier jour durant lequel ces visites seront possibles, c’est aussi fête des mères.

Face à cet imbroglio un brin surréaliste, RTL glisse qu’on peut aussi décider de rester chez soi sans accueillir personne: «il n'y a aucune obligation de voir des gens, malgré l'autorisation accordée à partir de ce dimanche»...

Renaud Michiels