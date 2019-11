Le directeur de cabinet de Donald Trump, Mick Mulvaney, a été convoqué pour témoigner vendredi dans l'enquête menée par les démocrates du Congrès américain en vue de destituer le président républicain.

Breaking News: U.S. House impeachment investigators have summoned Mick Mulvaney, President Trump's acting chief of staff, to testify. It’s unlikely he’ll comply. https://t.co/ixQYDl69FG