De violentes manifestations anti-gouvernementales et des heurts avec la police se sont produits dimanche dans la ville chilienne de Viña del Mar au moment où s'ouvrait un festival international de la chanson, le plus important d'Amérique latine.

Des milliers de manifestants armés de pierres, de bâtons et de cocktails Molotov, dont beaucoup étaient masqués, ont provoqué des troubles à l'entrée du site du festival, un grand parc appelé Quinta Vergara, a constaté un journaliste de l'AFP. La police, qui avait déployé un important dispositif de sécurité, a bloqué le passage des manifestants et les a repoussés avec du gaz lacrymogène et des camions lanceurs d'eau.

Viña del Mar est une cité balnéaire située à environ 120 kilomètres à l'ouest de Santiago. La manifestation avait été convoquée dans le cadre du mouvement de protestation sociale qui a débuté il y a quatre mois au Chili et qui s'est soldé par 31 morts et de nombreux saccages et incendies d'établissements commerciaux et autres. (afp/nxp)