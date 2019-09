Alors qu’il rédigeait l’éloge funèbre de Philippe Séguin, Jacques Chirac aurait lancé à son entourage: «Qui fera le mien? Vous direz des choses gentilles que vous ne pensez pas?» L’ancien président français est décédé ce jeudi, à 86 ans, a annoncé sa famille. Va-t-il entendre des choses gentilles? Certainement.

«Chichi» laissera l’image d’un type sympa. Car il aimait sincèrement aller à la rencontre des gens, probablement. Et car il n’a pas ménagé ses efforts pour se construire cette image, serrant des montagnes de paluches, engloutissant une bière ou de la tête de veau entre deux bons mots, flattant quelques croupes de vaches sans se départir de son sourire hollywoodien. Et un Casanova, ça plaît aux Français: surnommé «5 minutes douche comprise», Chirac était volontiers coureur.

Un pur animal politique

Sciences Po, puis l’ENA. Député avant ses 35 ans, plusieurs fois ministre, deux fois premier ministre, maire de Paris durant près de vingt ans, deux mandats de président de la République: son incroyable carrière raconte une autre de ses facettes. Celui que son mentor Georges Pompidou surnommait «mon bulldozer» était un pur animal politique. Un tueur ambitieux et opportuniste qui aura dézingué de nombreux rivaux: Chaban-Delmas, Giscard, Balladur, Pasqua.

Alors non, Chirac n’entendra pas que des amabilités. On rappellera qu’il est le seul président de la Ve République à avoir été condamné: deux ans avec sursis en 2011 dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. On soulignera, surtout, que le Grand Jacques était plus habile pour conquérir le pouvoir que pour l’exercer.

«Notre maison brûle»

Bien sûr, on retiendra sa reconnaissance historique de la responsabilité de l’État français dans la déportation des juifs durant l’occupation. Son opposition à la guerre en Irak. Ou son engagement écologiste, avec son célèbre «Notre maison brûle et nous regardons ailleurs», lancé en 2002.

Mais son bilan économique et social restera décrit comme maigre ou «contrasté». Certes, Chirac s’est engagé pour le droit à l’avortement. Il a été un des seuls élus de droite à voter l’abolition de la peine de mort. Ou il a continuellement rejeté «l’intolérance et la haine» qu’incarnait pour lui le Front national. Reste que beaucoup souscrivent à l’avis balancé par Olivier Guichard, un baron du gaullisme: «Chirac n’a vraiment pas de conviction. Il ne croit en rien.»

Un drame intime

Par pur opportunisme, sans doute, Chirac aura en effet été social-démocrate. Puis libéral. Avant de se poser en grand pourfendeur de la «fracture sociale»… «Politiquement, il n’avait aucune colonne vertébrale», avait tranché le directeur adjoint de la rédaction du «Figaro» Yves Thréard.

L’homme, pourtant ne se résume pas à une girouette sympathique. Chirac se cachait. Un homme secret qui n’étalait ni son intelligence ni sa culture. Ni ce qu’il finira par qualifier de «drame de sa vie», sa fille Laurence, décédée en 2016, qui a souffert toute son existence d’anorexie et de dépression.

Popularité de rock star

Parlant d’une personnalité infiniment complexe Patrice Duhamel et Jaques Santamaria avaient écrit dans «Les flingueurs» que Chirac était en même temps l’eau et le feu. «C’est la séduction et la brutalité, la gentillesse et la menace, la fidélité en amitié et le cynisme à l’état pur.»

Diminué dans sa santé depuis un AVC, en 2005, Jacques Chirac souffrait ces dernières années d’une forme d’alzheimer. Mais plus il disparaissait plus il était populaire. Car si le politicien a réussi une chose, c’est bien de se faire aimer. Pour les Français il reste «le plus sympathique des Présidents de la Ve République» et ses taux d’opinion favorable sont comparables à ceux d’une rock star.

Où qu’il soit Chirac ne devrait donc plus s’inquiéter. De nombreuses voix vont s’élever pour dire des «choses gentilles» sur son compte. Et même des gentillesses qu’elles croiront sincèrement.

Renaud Michiels