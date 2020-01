Le légendaire studio 20th Century Fox va perdre une partie de son nom et devenir 20th Century Studios, décision prise par son nouveau propriétaire, Disney, selon plusieurs médias américains.

Sollicité par l'AFP, Disney n'a pas donné suite. Selon plusieurs médias américains, Disney aurait décidé de modifier le nom du studio pour qu'il ne soit plus associé à la grande chaîne Fox mais aussi et surtout à Fox News, la chaîne d'information en continu.

