L'ancien président américain Bill Clinton, arrivé mardi à Pristina, a été décoré par le président Hashim Thaçi pour son rôle dans le conflit (1998-99). Cette guerre s'était soldée par le retrait des forces serbes et l'accession du Kosovo à l'indépendance.

«Aucune médaille ne peut récompenser votre contribution, la plus haute distinction que vous pouvez recevoir c'est la liberté du Kosovo», a déclaré Hashim Thaçi à Bill Clinton. Il lui a remis la décoration, «l'ordre de la liberté», lors d'une cérémonie retransmise en direct par la télévision d'Etat.

Remerciant son hôte, Bill Clinton, souriant, a qualifié le Kosovo d'«exemple de la démocratie et d'attachement à prouver que vivre (...) en paix avec ses voisins est une chose à laquelle devrait oeuvrer chaque Etat petit ou grand». «Je serai toujours fier du fait d'avoir été président (...) lorsque vous aviez besoin de quelqu'un pour dire 'plus de nettoyages ethniques, cessez de chasser les gens de chez eux, cessez de tuer des civils'», a déclaré M. Clinton.

