D’abord publiée sur Facebook, une vidéo montrant des pigeons portant de petits chapeaux de cow-boy rouges est devenue virale, à Las Vegas puis bien au-delà. Mais après la surprise et l’amusement, elle inquiète les défenseurs des animaux.

«D’abord je me suis dit oh mon Dieu, c’est mignon! Puis je me suis dit, attendez une minute, comment ont-ils placé ces chapeaux là?», a réagi sur la chaîne locale KVVU Mariah Hillman, patronne d’un refuge pour animaux de Las Vegas.

Un groupe pour les retrouver

La scène pose en effet quelques questions. Comment ces pigeons ont-ils été attrapés? Puis immobilisés? «Les chapeaux ont-ils été collés?», s’est encore interrogée Mariah Hillman. Et: «est-ce que ça peut entraver leurs vols ou attirer des prédateurs?»

Cette femme a désormais constitué un groupe qui s’est donné pour mission de retrouver les pigeons et de tenter de leur retirer leurs couvre-chefs. Voire de déposer une plainte pour maltraitance envers des animaux.

Mais pour l’instant en vain: aucun pigeon cow-boy n’a été retrouvé. Et on ne sait pas combien sont concernés.

