L'acte d'accusation de Donald Trump a été approuvé vendredi par une commission à majorité démocrate du Congrès. Celle-ci a franchi une étape décisive avant un vote historique sur le probable renvoi du président des Etats-Unis en procès pour destitution.

Deux mois et demi après l'explosion du «scandale ukrainien», la commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté, en suivant des lignes strictement partisanes, deux chefs d'inculpation retenus par les démocrates contre le milliardaire: «abus de pouvoir» et «entrave à la bonne marche du Congrès».

Il revient désormais à la Chambre de voter sur ce texte lors d'une séance plénière attendue mercredi, selon les médias. Compte-tenu de la majorité démocrate dans cette enceinte, Donald Trump est quasi assuré d'être mis en accusation.

Il devrait toutefois échapper à une destitution, le Sénat, chargé de le juger, étant contrôlé par les républicains qui font bloc autour de leur président. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, l'a d'ailleurs affirmé jeudi soir sur Fox News: «Il n'y a aucune chance que le président soit destitué».

BREAKING: House Judiciary Committee votes to recommend two articles of impeachment to the full House of Representatives. https://t.co/QycemgbAjo