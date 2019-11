La présidente de la Commission européenne l'Allemande Ursula von der Leyen a obtenu mercredi un large soutien du Parlement européen lors du vote d'investiture. La première femme à la tête de l'exécutif européen entend donner «un nouveau départ» à l'UE.

Elle a reçu l'approbation de 461 eurodéputés pour son équipe de 26 commissaires, au terme d'un parcours chahuté depuis sa désignation en juin par les chefs d'Etat et de gouvernement. 157 députés ont voté contre et 89 se sont abstenus.

We are ready. But most importantly, Europe is ready. Let's get to work. #vdLcommission ???????? pic.twitter.com/wiIHFIDCBD

Après avoir été élue elle-même de justesse en juillet avec une majorité très courte de 9 voix, Ursula von der Leyen a bénéficié cette fois d'une marge confortable. Les groupes, qui ont voté pour elle ou se sont abstenus, l'ont toutefois avertie qu'ils ne lui donnaient pas de «chèques en blanc», comme l'a dit le chef des libéraux de Renew, le Roumain Dacian Ciolos.

Le vote pour l'investiture n'était pas secret, favorisant la discipline au sein des groupes d'un Parlement fortement renouvelé, plus fragmenté et qui a montré les dents lors des auditions des commissaires.

Record de femmes commissaires

Ce nouvel exécutif européen compte un chiffre record de douze femmes, contre neuf dans la commission sortante de Jean-Claude Juncker. «Mon message est simple: commençons à travailler», a déclaré Mme von der Leyen dans son discours avant le vote. L'entrée en fonctions de sa commission, prévue le 1er décembre, avait été retardée d'un mois.

Congratulations @vonderleyen! With today’s vote, the @Europarl_EN reaffirmed its unwavering trust in you & your team #VdLCommission. A new journey starts for you today. I know that under your leadership, we will see a stronger, greener and more digital ???????? I wish you all the best.