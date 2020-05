L'épidémie de Covid-19 a révélé la «communauté de destin» entre la Suisse et les États membres de l'Union européenne, estiment les ambassadeurs français et allemand en Suisse. Cela aura un impact sur les relations entre la Suisse et l'UE.

«Le séisme que nous vivons va bousculer certains présupposés qui entravaient, depuis trente ans, notre chemin commun», écrivent Frédéric Journès, ambassadeur de France à Berne, et Norbert Riedel, ambassadeur d'Allemagne à Berne, dans une tribune commune publiée vendredi dans «Le Temps» et le «Tages-Anzeiger».

«Solidarités admirables»

Et d'ajouter que «jusqu'à cet hiver, l'alpha et l'omega de nos relations, c'était le choix de 1992: le postulat que nous n'avions pas de vision partagée de notre avenir. Ce mantra vient de s'enfoncer dans le passé».

Les deux ambassadeurs rappellent les «solidarités admirables» qui se sont mises en place entre la France, l'Allemagne et la Suisse pour faire face à la pandémie. Ils mentionnent notamment le soutien apportés par les hôpitaux suisses et allemands à ceux du Grand Est français mais aussi le rapatriement de citoyens. Des Suisses ont pu regagner leur domicile grâce à des vols français et allemands et vice-versa.

Il s'agira de maintenir cette collaboration à l'heure du redémarrage économique car son succès, dans les régions frontalières, se jouera sur la réouverture coordonnée des frontières, avancent-ils. (ats/nxp)