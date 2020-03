Luca Franzese est en train de vivre un véritable cauchemar. Sa soeur Teresa est morte samedi soir chez elle à Naples. Elle avait 47 ans. Pendant plus de 24 heures, l'Italien et sa famille ont désespérément attendu que les autorités leur porte assistance. «Il faut nous aider. Cela fait 24 heures que nous sommes enfermés à la maison avec ma soeur morte», témoignait le Napolitain dans une vidéo partagée dimanche sur les réseaux sociaux. Son appel à l'aide a été relayé par plusieurs médias, parmi lesquels le quotidien local «Il Mattino».

Dans l'appartement où reposait le corps de Teresa se trouvaient son frère Luca, leurs parents âgés, une autre soeur, son mari et leurs deux enfants. Les sept membres de cette famille se sont mis eux-mêmes en quarantaine en attendant le résultat du test pratiqué sur Teresa avant sa mort. «Mais personne ne nous donne de nouvelles et nous sommes complètement livrés à nous-mêmes», expliquait Luca. «Personne ne donne de directives sur ce qu'il faut faire et même les pompes funèbres ne se déplacent pas avant le résultat du test», ajoutait l'Italien.

«Nous sommes des otages dans la maison»

Teresa a commencé à se sentir mal samedi après-midi et a perdu connaissance. «J'ai pratiqué un message cardiaque et nous avons appelé les secours», explique Luca. Les tentatives de réanimation sont restées vaines, et sa famille s'est mise à suspecter le Covid-19. «Ma sœur a eu une grippe avec des symptômes compatibles avec le coronavirus avant de mourir et nous avons insisté pour que les urgences lui fassent le test», témoignait le Napolitain. Mais les secouristes n'avaient pas le kit sur eux et sont revenus plus tard dans la soirée pour faire le prélèvement.

Pendant plus de 24 heures, la famille a subi une attente et une incertitude infernales. «Ma soeur est ici au lit et nous sommes des otages dans la maison, nous voulons juste savoir quoi faire et qui s'occupe de nous», suppliait Luca dans cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Lundi à 1h20 du matin, le Napolitain a publié une nouvelle vidéo: sa soeur était bel et bien atteinte du Covid-19. «Nous allons rester à la maison, je suis loin de ma famille mais je le fais pour le bien de tous», a-t-il annoncé. Une agence funéraire équipée de tenues de protection a finalement pu intervenir pour emporter le corps de Teresa.

JOC/20 minutes