Le Sénat américain a adopté jeudi à l'unanimité une résolution reconnaissant le génocide arménien, après que la Chambre des représentants l'avait formellement reconnu à une écrasante majorité dans un vote qui avait provoqué la colère d'Ankara.

Appelant à «commémorer le génocide arménien» et à «rejeter les tentatives (...) d'associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien», ce texte non contraignant avait été auparavant bloqué à plusieurs reprises au Sénat par des alliés républicains du président Donald Trump.

Personne ne s'est opposé jeudi à l'adoption par consentement unanime de la résolution, proposée par un démocrate, Bob Menendez.

«Je suis heureux que cette résolution ait été adoptée à une époque où il y a encore des survivants du génocide», a déclaré le sénateur dans l'hémicycle avant de s'interrompre une quinzaine de secondes, saisi par l'émotion, et de terminer en retenant des larmes, «qui pourront voir que le Sénat reconnaît ce qu'ils ont enduré».

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq