La Corée du Nord a détruit le bureau de liaison avec le Sud à Kaesong, une ville située près de la frontière. L'attaque a été annoncé par le ministère de l'Unification à Séoul, plusieurs jours après des propos virulents de la part de Pyongyang.

#BREAKING: loud explosion heard near the DMZ Korean border at 1450 KST, authorities think North Koera may have destroyed inter-Korean joint liaison office in Kaesong - @JoongAngDaily reports pic.twitter.com/nKCEUPqY3s