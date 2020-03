«Wash hands». «Lavez-vous les mains.» Mercredi en fin de journée, les habitants de Sydney ont vu l’un des principes de base de lutte contre la propagation du coronavirus apparaître dans un beau ciel bleu.

Qui a «écrit» dans ciel grâce à un petit avion? Mystère, écrit la BBC. Peut-être est-ce une initiative des autorités australiennes mais si c’est le cas elles n’ont pour l’instant pas encore communiqué sur cette jolie action.

Action qui a en tout cas d’ores et déjà engendré un buzz sur les réseaux sociaux. Exemples en images ou en vidéo.

“Wash hands” has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX