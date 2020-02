En Grande-Bretagne, Sally et David Abel étaient devenus les visages représentant les quelque 3700 personnes bloquées sur le navire Diamond Princess, dans la baie de Yokohama, au Japon. Mais alors que ce couple d’Anglais pensait enfin être libéré de la quarantaine, ils ont été testés positifs au coronavirus et ont été hospitalisés.

Dès le premier jour, le 5 janvier, David Abel avait publié sur Facebook un coup de gueule contre des conditions de vie à bord. Depuis, avec son épouse, ils ont régulièrement donné des nouvelles, partagé des préoccupations, relayé des inquiétudes. David Abel s’en était aussi vertement pris à «son» premier ministre Boris Johnson, l’accusant de se moquer du sort des Britanniques sur le bateau et le suspectant de ne rien vouloir faire pour les rapatrier.

«Anxieux comme jamais»

Au fil des jours, les publications de David et Sally Abel, qui fêtaient leurs 50 ans de mariage à bord, étaient toujours plus suivies. Mardi, les Abel se sont dits «anxieux comme jamais». La raison? Ils attendaient les résultats d’un test pour détecter le virus. «À chaque fois qu’on frappe à la porte, notre estomac se noue», écrivait alors Sally Abel.

Mais le couple pensait que ne pas avoir de nouvelles signifiait «sûrement que les résultats sont négatifs». À tort: ils ont finalement appris êtres atteints par la maladie à coronavirus. Une nouvelle qui est tombée alors qu’ils venaient d’apprendre qu’ils pourraient probablement être évacués le lendemain et rentrer chez eux, dans le Northamptonshire...

Un rhume en plus...

Les septuagénaires ont donc été transférés dans un hôpital japonais. «À la sortie de l’ambulance, je me suis senti bizarre et j’ai failli m’évanouir. Tous les pores de mon corps se sont ouverts et il a fallu me mener en fauteuil roulant jusqu’à notre chambre», a témoigné l’Anglais sur Facebook.

Un effet du coronavirus? David Abel a ensuite précisé que ce n’était pas clair car il avait également probablement un rhume. Mais il a ajouté une information importante et rassurante: ni lui ni sa femme ne souffrent de pneumonie.

Ils restent optimistes

Le couple a manifestement ensuite retrouvé le moral. L’Anglais a publié des images de leur chambre d’hôpital commune et a souligné qu’ils étaient «dans le meilleur endroit» pour être pris en charge. Il s’est même amusé à glisser qu’il était sous le charme des deux infirmières tandis que son épouse aimait beaucoup le docteur…

Les Abel ont encore noté qu’ils n’avaient pas de wi-fi dans leur chambre. Et que ceux qui les suivent ne doivent donc pas s’inquiéter s’ils ont moins de nouvelles durant les jours qui viennent.

Deux décès

Mercredi, près de 450 personnes testées négatives au coronavirus ont pu quitter le Diamond Princess. Mais ce jeudi on a appris que deux Japonais de 84 et 87 ans qui étaient à bord sont morts. Ce sont les premiers décès liés au navire de croisière.

Les inquiétudes restent vives pour les passagers, dont plus de 630 ont été testés positif au coronavirus. L’immense paquebot, rappelle l’Agence France presse, est le théâtre de la plus grande concentration de personnes contaminées hors de Chine.

Mme Abel a aussi eu droit à sa prise de sang.

R.M.