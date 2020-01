Une femme sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier et habitant Chicago a été infectée par le nouveau coronavirus chinois, ont confirmé vendredi les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le second cas aux Etats-Unis.

Hospitalisée principalement dans le but d'empêcher des contaminations, «elle se porte bien cliniquement» a dit Allison Arwady, responsable de santé publique à Chicago, dans une conférence téléphonique avec la presse. Elle n'a pas pris les transports en commun et a eu très peu de contacts depuis son retour de Chine, a-t-elle dit.

«Tout est très rassurant en terme de risque d'infection pour le grand public», a-t-elle dit.

Nancy Messonnier, responsable des CDC pour les maladies respiratoires, a indiqué qu'en tout, 50 patients faisaient en ce moment l'objet d'analyses pour confirmer si leurs symptômes étaient dus au virus, baptisé 2019-nCoV. Ces tests à partir d'un échantillon sanguin sont réalisés à Atlanta au siège des CDC, mais seront prochainement décentralisés.

