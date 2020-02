Quelque 500 personnes se trouvaient bloquées dimanche dans une petite station de ski de la province canadienne de Colombie-Britannique à la suite d'un glissement de terrain, selon les médias locaux.

Des pluies abondantes ont provoqué une coulée de boue et de débris qui a coupé la seule route d'accès à la station de Sasquatch Mountain sur environ 1 km, a indiqué le ministère des transports de la province dans un communiqué.

«A la merci de Mère Nature»

Le ministère a précisé que les travaux pour dégager la route pourraient prendre de cinq à six jours et a invité les résidents de la station à rester sur place en attendant. «Nous sommes à la merci de Mère Nature» , a déclaré à la chaîne CBC une responsable de la station, Shelby Lim, en précisant que celle-ci - qui se trouve à une centaine de km à l'est de Vancouver - était privée de courant à cause des intempéries mais disposait de générateurs.

Shelby Lim a indiqué que les vacanciers pouvaient quitter la station grâce à un service d'hélicoptère, moyennant 150 dollars (102 euros) par personne. Une centaine de personnes ont emprunté ou prévu d'emprunter ce moyen de quitter la station, selon CBC, mais les autres ont décidé d'y rester en attendant la réouverture de la route.

My girls ski trip turned into a survival weekend. Luckily, the resort has arranged choppers. Unfortunately, it costs $150 each and we have to leave our car. Somehow we will get to Van.

My bank account is crying, but at least we are safe.@TranBC @clairetrevena #sasquatchmountain pic.twitter.com/mqzeJfDuCu