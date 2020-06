La journaliste philippine Maria Ressa, jugée pour diffamation dans une affaire où elle risque des années de prison, a été déclarée coupable lundi par un tribunal de Manille. Maria Ressa est la cofondatrice du site d'information en ligne Rappler.

Les organisations de défense de la liberté de la presse considèrent que la procédure contre elle vise en fait à réduire au silence les critiques contre la politique du président philippin Rodrigo Duterte. À l'annonce du verdict, Maria Ressa a déclaré qu'elle continuerait à se battre pour la liberté de la presse.

LOOK: Rappler CEO and Executive Director Maria Ressa leaves the Manila Trial Court after being convicted of cyber libel on Monday, June 15. Photos by Dante Diosina Jr/Rappler pic.twitter.com/aBB2uSOtzi