La Norvège, le principal bailleur de fonds pour la protection de la forêt amazonienne, a annoncé jeudi le blocage de 32 millions de francs de subventions destinées au Brésil. Elle accuse Brasilia de ne «plus souhaiter arrêter la déforestation».

Ce riche pays scandinave reproche à Brasilia d'avoir «rompu l'accord» passé avec les donateurs du Fonds de préservation de la forêt amazonienne, auquel Oslo a versé 8,3 milliards de couronnes (898 millions de francs) depuis sa création en 2008.

«Le Brésil a rompu l'accord avec la Norvège et l'Allemagne depuis qu'il a suspendu le conseil d'administration et le comité technique du Fonds pour l'Amazonie», a déclaré le ministre de l'Environnement et du Climat, Ola Elvestuen, au journal norvégien Dagens Naeringsliv (DN). «Il ne peut pas faire cela sans que la Norvège et l'Allemagne soient d'accord», a-t-il souligné.

A Sao Paulo, le ministre de l'Environnement Ricardo Salles a déclaré jeudi que le Fonds était «suspendu». «Les règles régissant le Fonds amazonien sont en discussion, nous attendons de voir» le résultat de ces discussions, a-t-il dit au cours d'une rencontre avec ses homologues des Brics (les «puissances émergentes» qui rassemblent, outre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud), sans fournir de précisions.

Berlin aussi

Les versements annuels norvégiens fluctuent en fonction des résultats obtenus dans la lutte contre la déforestation, calculés par un comité technique. Selon des calculs encore provisoires reposant sur les volumes de déforestation en 2018, la Norvège aurait dû verser cette année à Brasilia quelque 300 millions de couronnes (32 millions de francs), ce qu'elle refuse désormais de faire. «Ce dont le Brésil a fait montre, c'est qu'il ne souhaite plus arrêter la déforestation», a affirmé M. Elvestuen.

Alerté par les chiffres illustrant une intensification de la déforestation depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, le gouvernement allemand a également annoncé samedi suspendre une partie de ses subventions.

Berlin a décidé de bloquer 38 millions de francs jusqu'à ce que les chiffres de la déforestation redeviennent encourageants, tout en continuant toutefois de contribuer au Fonds de préservation de la forêt amazonienne. M. Bolsonaro avait réagi en affirmant que son pays n'avait «pas besoin» des subventions allemandes.

Quatre fois supérieure

Les derniers chiffres officiels de l'Institut national de recherche spatiale brésilien (INPE) montrent que la déforestation en juillet a été quasiment quatre fois supérieure à ce qu'elle avait été au même mois de 2018. (ats/nxp)