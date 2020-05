Ce 8 mai marque le 75e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. À cette occasion, le Service de renseignements électroniques britanniques (GCHQ) a dévoilé le contenu du dernier message radio intercepté par l'équipe de Bletchley Park. Rappelons que les Britanniques avaient monté en secret ce service chargé de décrypter les messages allemands, une opération qui est restée confidentielle des décennies après la fin de la guerre. C'est ce service qui, notamment grâce à Alan Turing, est parvenu à casser le code de la machine de cryptage allemande Enigma.

Ce dernier message provient du réseau BROWN. Une équipe surveillait les messages envoyés par le régiment de radio et de recherche de l'armée de l'air allemande. Cette source s'est révélée fort utile aux Alliés, non seulement en raison des informations qui y étaient échangées, mais aussi parce qu'une partie des messages qui y étaient envoyés n'étaient pas cryptés sur Enigma et que les opérateurs y ont particulièrement fait preuve d'imprudence.

«Les Britanniques sont entrés à Cuxhaven»

Le denier message est donc daté du 7 mai à 7h35 du matin, soit la veille de la capitulation, écrit le «Daily Mail». Il est envoyé par le lieutenant Kunkel qui, après avoir dit qu'il était arrivé au bout de ses réserves de cigarettes, écrit: «Les troupes britanniques sont entrées à Cuxhaven à 14 heures le 6 mai . Désormais, tout le trafic radio cessera - je vous souhaite le meilleur. Fermeture pour toujours - tout le meilleur - au revoir.»

La ville de Cuxhaven est située au nord de Brême, sur la côte de la mer du Nord. L'historien du GCHQ qui a publié cette information sur le site du Service de renseignements explique que le personnel chargé d'espionner les messages allemands avait appris à connaître les différents opérateurs qui les envoyaient et leur manies et habitudes leur avaient permis de comprendre bien des informations secrètes qui étaient transmises. Même si cet ultime message ne contient rien de confidentiel, seulement le fait que l'armée allemande sait que c'est terminé pour elle.

