Pour contrer l'épidémie de coronavirus, la France a annoncé la fermeture des lieux publics «non indispensables». Et donc, des bars. L'annonce a fait l'effet d'une bombe chez les fêtards qui se sont empressés d'investir les lieux pour profiter d'une dernière mousse entre amis, avant qu'il ne soit trop tard.

Bien que prévisible, cette réaction est déplorée par les autorités puisqu'elle pourrait participer à la propagation du virus, à l'heure où la France comptait pas moins de 4500 cas confirmés, dont 300 graves et 91 morts.

Selon L'Express, ce mouvement pour beaucoup motivé par une simple insouciance a aussi été avancé comme «un acte de résistance» à l'encontre du premier ministre Édouard Philippe qui a annoncé cette mesure samedi.

Interrogée par le magazine français, une femme a fait part de son indignation: «C'est incompréhensible, pourquoi fermer les écoles, les bars, les restaurants... et maintenir les municipales ? On n'ira pas voter. C'est notre vengeance. (...) Soit c'est vraiment grave, et on annule tout. Soit c'est une mesure pour donner l'impression d'agir.»

Entre euphorie et sidération

L'impression de fin du monde semble avoir un effet désinhibant voir euphorisant sur les plus insouciants. Un comportement qui désespère ceux qui suivent à la lettre les recommandations des autorités et partagent leur sidération sur les réseaux sociaux sous le hashtag #stayathome, signifiant «restez chez vous».

Les personnes qui sont sorties boire un verre hier soir sont le plus grand affront possible au personnel hospitalier et aux personnes vulnérables.

Vous devriez avoir une honte terrible.#COVID?19 #quarantaine #StayAtHome — Antoine Deymier ???? (@Objectif_Eco) March 15, 2020

En attendant, pour concilier les deux, des internautes ont trouvé une solution bien à eux.

Laura Juliano