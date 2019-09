Ce qui était une sortie sportive s'est transformé en opération de secours. Dans une vidéo publiée samedi 21 septembre, on voit un groupe de cyclistes redoubler d'effort pour tirer un cerf d'un bien mauvais pas. Partis en randonnée dans la Sierra Maitena, entre Grenade et Murcie, en Espagne, ces membres des clubs de cyclisme et d'athlétisme de Huéscar ont aperçu l'animal qui était tombé dans une citerne qui s'était remplie d'eau suite à de récentes tempêtes dans la région.

Quand ils sont arrivés à proximité, ils ont vu que l'animal était déjà épuisé et souffrait d'une blessure à la bouche. Les secouristes de fortune ont commencé par tenter d'utiliser de vieilles portes, trouvées à proximité, pour en faire une rampe, raconte le site Ideal. Mais lorsque l'animal a tenté de grimper dessus, elles ont coulé.

Les cyclistes ont alors passé une sorte de tuyau en caoutchouc autour des bois du cerf et, après plusieurs tentatives et des chutes, ils l'ont suffisamment tiré pour qu'il puisse prendre appui sur le bord et s'enfuir, non sans faire tomber quelques-uns des hommes qui l'avaient sauvé d'une mort certaine. Certainement couverts de bleus et d'égratignures, ces derniers était toutefois extrêmement fiers de leur exploit. Reprise dans les médias espagnols, cette histoire a suscité une avalanche de messages de félicitations aux valeureux sauveteurs.

Michel Pralong