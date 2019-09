Des incendies continuaient jeudi soir de dévaster des centaines d'hectares dans plusieurs départements français, touchés par la sécheresse après un été caniculaire.

Des incendies brûlent des centaines d’hectares dans l’ouest, le centre et le sud de la France. – Le Parisien https://t.co/jJYbwTGp1H pic.twitter.com/MdE1V0LTa9

Incendie «complexe»

En fin de journée, aux portes de Marseille, où des rafales de vent très fortes soufflaient, deux incendies ont provoqué des embouteillages monstres. Le feu le plus important est parti de l'autoroute, au nord de l'agglomération, à Septèmes-les-Vallons. Dans un communiqué, les sapeurs-pompiers qualifiaient ce feu de «complexe».

Cet incendie, situé dans une zone très urbanisée, a un temps menacé une maison de retraite, rapidement sécurisée, puis une centaine d'habitations. Vers 20H00, il a été circonscrit, et n'a parcouru qu'une quinzaine d'hectares malgré des conditions d'intervention très difficiles pour les pompiers, qui recommandaient encore, jeudi soir, d'éviter le secteur.

#direct #Incendies Les autoroutes A55 et A7 fermées près de Marseille https://t.co/FGk5JpVjEI pic.twitter.com/iU0sn3VDma

En Charente-Maritime, l'incendie qui a consumé 205 hectares de forêt de pins depuis mercredi est désormais maîtrisé, selon la préfecture, qui n'exclut pas une piste criminelle. Jusqu'à 450 sapeurs-pompiers ont été engagés, ainsi que plus de 100 véhicules et un avion ayant largué du produit retardant. Une centaine de pompiers resteront sur place dans la nuit pour procéder à l'extinction totale.

Le service de déminage de La Rochelle a effectué des recherches sur place après que trois détonations ont été entendues depuis mercredi. «Deux munitions datant a priori de la Seconde Guerre mondiale ont été trouvées et (...) détruites sur place», a expliqué la préfecture.

«En septembre, c'est pas normal»

A Banyuls (Pyrénées-Orientales), l'incendie qui a détruit depuis jeudi matin une trentaine d'hectares de garrigues et de pinèdes, est lui aussi considéré comme «maîtrisé», ont annoncé les pompiers dans l'après-midi. Il a nécessité l'évacuation de leur domicile d'une centaine de personnes, à titre préventif.

Quelque 120 sapeurs-pompiers et quatre Canadairs ont été mobilisés pour lutter contre ce feu «sur un relief compliqué, attisé par une tramontane dont des rafales pouvaient atteindre 75 km/h», selon la préfecture.

Dans l'Indre, département touché par une sécheresse particulièrement sévère, quelque 150 ha de forêt sont partis en fumée dans la Brenne, dans un incendie qui s'est déclenché mercredi après-midi, selon les pompiers. «Il faudra encore plusieurs jours pour l'éteindre complètement», ont-ils indiqué à l'AFP.

En cette période de rentrée, les #incendies et #FeuxDeForêts sont toujours d'actualité, avec des risques encore très présents...

La #vigilance ne doit pas être relâchée !



Courage et prudence aux @PompiersFR qui sont mobilisés comme ici dans l'#Aude et l'#Indre. https://t.co/qHtALBE6ap