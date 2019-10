Les autorités maritimes françaises ont secouru dans la nuit de jeudi à vendredi une trentaine de migrants, se déclarant irakiens, iraniens et afghans. Ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre à bord de deux embarcations pneumatiques.

Les 31 passagers - dont une adolescente et quatre enfants - étaient en difficulté et ont contacté les services d'urgence, a précisé dans un communiqué la préfecture maritime française de la Manche et de la mer du Nord. Ils ont été secourus à environ 16 km de Gravelines (Nord) vers 7h et ramenés sur le littoral.

Le «bilan provisoire» faisait état de «plusieurs personnes en hypothermie». D'après la préfecture maritime, la mer était agitée. L'une des embarcations pneumatiques était en train de prendre l'eau lorsque les sauveteurs sont arrivés et elle a coulé à l'issue des opérations de secours.

Forts courants

Depuis la fin 2018, les tentatives de traversée se sont multipliées dans la Manche malgré le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l'eau.

Le Nord de la France, point de passage le plus proche vers la Grande-Bretagne depuis le continent européen, attire depuis des années les clandestins espérant trouver l'«eldorado» outre-Manche. (ats/nxp)