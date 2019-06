«Taxez-nous plus»: tel est le message d'un petit groupe de milliardaires américains comprenant l'homme d'affaire George Soros, le co-fondateur de Facebook Chris Hughes et des héritiers des empires Hyatt et Disney aux candidats à la Maison Blanche.

Dans une lettre publiée en ligne lundi, ce club de très riches Américains apportent leur soutien à l'idée d'un impôt sur la fortune.

«Nous écrivons à tous les candidats à la présidence, qu'ils soient républicains ou démocrates, pour apporter notre appui à une taxe modérée sur les fortunes de un dixième des 1% des Américains les plus riches - sur nous», y affirment-ils.

18 members of some of the wealthiest families in America have a message for 2020 presidential candidates: Tax us more. https://t.co/MbSjP7PHWZ