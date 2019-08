C'est l'une des plus anciennes villes de Scandinavie, puisqu'elle aurait été fondée par les Vikings en 770. Plus de 1200 ans plus tard, certaines de ses rues ont conservé à la fois les tracés et les noms de l'époque. Fière de ses origines, la cité côtière possède un musée viking et organise un grand festival viking chaque dernier week-end de juillet.

Mais cela n'était visiblement pas suffisant. Comment toutefois trouver une autre manière de rappeler aux passants le passé d'Aarhus? La mairie, en collaboration avec le musée d'histoire de la ville, a eu une idée que l'on peut qualifier de lumineuse: remplacer la figure du piéton traditionnel des feux de circulation par une représentation d'un guerrier viking, avec casque, bouclier et hache. Ainsi, en attendant de pouvoir traverser, chacun repensera aux racines vikings de la ville, rapporte le site Quartz.

En rouge, le guerrier semble menaçant. Mais il devient souriant en passant au vert. Photo AFP