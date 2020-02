Les sénateurs américains ont rejeté vendredi la possibilité d'entendre des témoins au procès en destitution de Donald Trump, ce qui ouvre la voie à un vote sur l'acquittement du président républicain «dans les prochains jours». Par 51 voix contre et 49 pour, les élus de la chambre haute du Congrès se sont opposés à la convocation de témoins et à l'admission de nouvelles preuves à ce procès historique.

«C'est une grande tragédie», a déploré le leader de la minorité démocrate du Sénat Chuck Schumer. «Les Américains se souviendront de ce jour (...) où le Sénat s'est détourné de la vérité», a-t-il ajouté.

«On a entendu plus qu'il n'en fallait», a pour sa part estimé le sénateur républicain Ted Cruz. «Il est temps d'acquitter» le président, a-t-il ajouté sur Twitter.

After nearly two weeks of the #ImpeachmentTrial, the Senate just voted to move forward without additional witnesses by a vote of 51-49. We have heard more than enough. The House Managers failed to make their case. It is time to acquit @realDonaldTrump.