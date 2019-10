La procédure de destitution menaçant Donald Trump a pris une nouvelle ampleur jeudi, après un vote crucial autorisant des auditions publiques qui a suivi des lignes profondément partisanes au Congrès. «C'est notre démocratie qui est en jeu», a affirmé dans l'hémicycle la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, tenant à donner à cet événement rare une tonalité solennelle.

I don’t know why the @HouseGOP is afraid of the truth. Every Member should support allowing the American people to hear the facts for themselves. Our democracy is at stake. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/fugbnRWYmd