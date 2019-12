Au moins 28 personnes dont trois touristes asiatiques ont été tuées samedi en Egypte dans deux accidents de la route, ont rapporté un média d'Etat et des sources médicale et sécuritaire.

Une collision entre un bus transportant des ouvriers égyptiens du textile et une voiture a fait au moins 22 morts et huit blessés, sur une route entre Port-Saïd et Damiette (nord), selon le journal gouvernemental Al-Ahram.

A l'est du Caire, deux bus transportant des touristes sont entrés en collision avec un camion. Deux Malaisiennes et un Indien ont été tués, en plus d'un chauffeur de bus, d'un guide et d'un garde égyptiens, a indiqué une source médicale. Au moins 24 personnes, dont des touristes, ont été blessées, certaines grièvement, selon la même source.

Pas une première

L'Egypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées alors que les entorses au code de la route sont courantes. En 2018, 3000 personnes ont péri dans des accidents de la circulation, selon les chiffres officiels. (ats/nxp)