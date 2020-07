La police a découvert samedi les dépouilles de deux fillettes après trois jours de recherches qui ont tenu le Québec en haleine. Une chasse à l’homme se poursuivait pour retrouver leur père, soupçonné de les avoir enlevées.

Se déclarant «bouleversé», le Premier ministre du Québec François Legault a qualifié de «tragédie nationale» la mort des deux fillettes âgées de 11 et 6 ans. «C’est le Québec entier qui pleure avec vous», a ajouté François Legault dans un tweet en s’adressant à leur mère. Une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Ann Mathieu, avait dans un premier temps annoncé la découverte de deux corps «inanimés». La SQ a confirmé leur décès plus tard.

1/4 Comme tous les Québécois, je suis bouleversé, sans mots. Perdre deux enfants, ce qu’on a de plus cher dans la vie, c’est incompréhensible. C’est une tragédie nationale. — François Legault (@francoislegault) July 11, 2020

La police provinciale avait lancé une alerte enlèvement mercredi et entrepris des recherches dans une région située au sud de la ville de Québec, après la disparition des deux fillettes en compagnie de leur père, Martin C., âgé de 44 ans. Les parents des deux fillettes étaient séparés.

Le véhicule de Martin C. avait été retrouvé accidenté dans la soirée de mercredi, dans des circonstances non élucidées. Le véhicule avait fait plusieurs tonneaux et les policiers arrivés sur place n’avaient trouvé personne à son bord, ni dans les environs.

Des moyens importants avaient été mis en œuvre dans cette région boisée pour retrouver les deux jeunes filles et leur père, avec des patrouilles équestres, des véhicules tout-terrain et un hélicoptère, ainsi que la participation de nombreux bénévoles. (ats/nxp)