Grosse surprise pour les employés du Parc animalier Roaar de Trets, dans les Bouches-du-Rhône: le 31 décembre, ils ont découvert deux cages à chats devant leurs portes. À l’intérieur? Des félins, mais pas ceux qu’on aurait imaginés: deux petits lionceaux, une femelle et un mâle, âgés de 4 à 5 mois.

«On les a trouvés à 7 h du matin, je pense que les propriétaires les aimaient parce qu’ils ont été bien traités, ils avaient même chacun leur serviette de toilette, une bleue pour le mâle et une rose pour la femelle», raconte sur France 3 Sandrine Le Bris, responsable de l’association Roaar.

Baptisés Simba et Nala

Les deux petits fauves décrits comme domestiqués et en bonne santé ont été baptisés Simba et Nala. Ils ont passé une semaine dans ce parc puis ont été récupérés mardi par Tonga Terre d’accueil, une association qui pourra leur fournir un environnement plus adapté à leurs besoins.

Mais d’où viennent ces deux lionceaux? Mystère, pour l’instant: ils n’ont aucune identification, aucun tatouage, aucune puce. Mais le parquet d’Aix-en-Provence a ouvert une enquête pour abandon d’animaux et détention d’animaux protégé.

Plusieurs milliers d’euros

Les lionceaux, imaginent les autorités, ont certainement été achetés illégalement. Puis, devant la difficulté de les détenir – Nala pèsera quelque 150 kg dans un an, Simba 200 – ils auraient été abandonnés.

«Des lionceaux, comme ces deux-là, coûtent plusieurs milliers d’euros», note sur France 3 Fabrice Karcenty, vice-procureur de la République au parquet d’Aix-en-Provence. «Pour les obtenir, ça suppose d’avoir des personnes qui peuvent introduire ces animaux sur le territoire ou qui ont ces animaux de manière légale et qui ont des portées. Ça nécessite aussi d’avoir beaucoup d’argent et de posséder des conditions de transactions assez compliquées pour passer en dessous des radars». Et Fabrice Karcenty d’ajouter que l’enquête s’annonce difficile.

«Trop imprégnés de l’homme»

«Il y a une montée en puissance de la détention de fauves chez les particuliers. L’année dernière, on a récupéré six bébés fauves dans la région», a réagi Arnold Lhomme, de la fondation 30 millions d’amis. Qui fustige une «mode pour faire le buzz sur les réseaux sociaux»: publier des selfies avec des fauves.

Pour Nala et Simba, le trafic de fauve aura une conséquence très concrète «trop imprégnés de l’homme, ils seront toujours dépendants de lui» et ne pourront jamais vivre une existence sauvage. Ils pourraient être placés dans un sanctuaire en Afrique du Sud, conclu France 3. Mais dans un enclos.

R.M.