Rester à 2 mètres les uns des autres. Depuis le début de l’épidémie, le respect de cette distanciation est l’une des principales mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Bien, mais 2 mètres ça représente quoi exactement? Estimant que nous n’avons pas tous un compas dans l’œil, des États ou organismes ont décidé de le représenter en image. Le résultat est surprenant, créatif et animalier. (Voir galerie ci-dessus)

Au Canada par exemple, rapporte «The Independent», le gouvernement du Yukon demande de rester séparé d’un caribou. Dans les parcs de Vancouver, des panneaux indiquent: «Faites votre part. Restez séparés de 2 mètres». Une distance qui est représentée par l’envergure d’un aigle, le pygargue à tête blanche. Ou du nez d’un cougar jusqu'au bout de sa queue.

Deux esturgeon ou un poisson-spatule

Aux États-Unis, au Montana, le service en charge de la pêche et de la faune sauvage a concocté une affiche avec quatre exemples. Deux mètres, peut-on voir, ça représente quatre truites, deux esturgeons scaphirhynques (esturgeons au museau en forme de bêche), un poisson-spatule ou une canne à pêche.

Ce n’est pas tout. En Russie, en Sibérie, explique encore le quotidien britannique, on peut trouver des indications demandant de respecter la distance «d’un petit ours». Et les parcs arctiques ont réalisé trois affiches basées sur la faune locale. On y trouve un ours blanc, un phoque et un renne.

Trois koalas

Sans trop de surprise, puisque chacun exploite ses animaux typiques, l’Australie, qui demande une distanciation de 1,5 mètre, a créé un visuel avec un kangourou adulte. Un autre avec trois koalas.

Voilà pour ce bestiaire anti-coronavirus mondial. Rien à voir mais «The Independent» salue encore la BBC, qui demande de ne pas s’approcher plus près d’un Hugh Pym de son prochain. Hugh Pym? C’est un journaliste et le responsable du domaine santé de la BBC. Or il mesure 2 mètres et a accepté de donner de sa personne…

Renaud Michiels