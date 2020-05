Au moins onze pompiers ont été blessés samedi dans une explosion survenue pendant un incendie dans un centre commercial de Los Angeles, ont indiqué des responsables locaux.

Le capitaine des pompiers de Los Angeles, Erik Scott, a déclaré à des journalistes que les pompiers blessés avaient subi des brûlures mais que la gravité de leurs blessures n'était pas connue.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq