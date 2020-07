Une pétition circule désormais dans la commune de Balagny-sur-Thérain, 1700 habitants, dans l’Oise. Elle exige la démission immédiate de la liste élue dimanche dernier lors des élections municipales françaises. «Ce geste obscène est une insulte à la République, à la démocratie et à la population. Cet acte dégrade l'image de notre cher village», est-il écrit, explique «Le Parisien».

Ce geste obscène est un doigt d’honneur. Ou plutôt de multiples doigts d’honneur. Lors d’une soirée privée pour fêter leur victoire, neuf membres de cette liste ont été immortalisés tout sourire exhibant leurs majeurs. Puis l’image a fuité sur les réseaux sociaux et elle scandalise maintenant beaucoup d’habitants.

«Ils sont cramés pour nous»

«L'ensemble des Balanéens se sentent insultés», glisse un habitué d’un café local au quotidien français. «Ils ont été élus, c'est démocratique, mais ils ne sont plus crédibles ces gens-là. Ils sont cramés pour nous.»

«Ça me fait mal, je suis né à Balagny, je me sens insulté», explique sur France 3 un autre habitant, Jean-Philippe Copin. «Ça fout la zizanie entre les gens et ça salit le village. Ces gens ne méritent pas leur mandat.»

«Une très mauvaise image du village»

«Les habitants sont choqués, outrés. Moi, je suis triste pour mon village. Cela donne une très mauvaise image. Quand on est élu, il faut rester digne», réagit pour sa part Marie-Odile Guillou, maire pour encore une poignée de jours.

Mais pourquoi ces doigts d’honneur et à qui étaient-ils destinés? Le futur maire – qui n’est pas sur la photo – n’a pas souhaité s’exprimer dans le «Parisien». Mais il indique qu’un courrier explicatif a été envoyé aux habitants. Il explique que ces gestes étaient une «réponse à un tract diffamatoire anonyme».

«J'ai été menacée et diffamée»

Sur France 3, on comprend le fond du problème. La campagne locale a été houleuse, apprend-on, ponctuée de tracts anonymes et d'échanges d'insultes sur les réseaux sociaux. La photo a été prise chez une personne de la liste victorieuse, Angie Monribot. Elle avance que «ces doigts d'honneur, c'était une plaisanterie. Il n'y avait rien de méchant.»

Puis on comprend à qui ils étaient destinés. «Pendant tout le confinement, pendant trois mois, on a été harcelés. Cela vient de deux membres de notre liste qui nous ont lâchés et ont décidé de faire campagne contre nous. J'ai été menacée verbalement et diffamée sur les réseaux sociaux», détaille-t-elle.

Quoi qu’il en soit l’ambiance semble désormais exécrable à Balagny-sur-Thérain. Angie Monribot annonce sa volonté de porter plainte pour diffamation car la photo au cœur du scandale a été «volée» sur son compte Facebook. Quant à certains habitants, relate «Le Parisien», ils songent à manifester et tenter d'empêcher l’installation des nouveaux élus, dimanche prochain.

