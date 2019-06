Une éditorialiste renommée de la version américaine du magazine «Elle» affirme, dans un entretien au magazine «New York» publié vendredi, avoir été violée par Donald Trump en 1995 ou 1996 dans un grand magasin de luxe new-yorkais.

Aujourd'hui âgée de 75 ans, E. Jean Carroll raconte avoir croisé par hasard l'ancien promoteur immobilier, qu'elle connaissait, à l'entrée de Bergdorf Goodman, situé dans le quartier huppé de l'Upper East Side, à Manhattan.

In next week's cover story, E. Jean Carroll shares for the first time her violent encounter with Donald Trump. The coatdress she was wearing that day has hung in her closet ever since; she wore it again for the first time for her portrait with New York https://t.co/yPaLsRoVcH pic.twitter.com/Tx2HAzt1mi