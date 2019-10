Les conseils de Carter à Trump? «Dire la vérité, tweeter moins»

Interrogé sur MSNBC sur l'attitude du locataire de la Maison Blanche, l'ancien président démocrate s'est montré très critique. «Je pense que ce n'est pas en adéquation avec ce que les Américains attendent», a expliqué Jimmy Carter, qui vient de fêter ses 95 ans. «S'il continue à ne pas coopérer et à empêcher les preuves d'être présentées devant la Chambre des représentants et le Sénat, son attitude va devenir, en elle-même, un autre élément qui pourra être utilisé contre lui». «Mon conseil serait de dire la vérité (...) et aussi de tweeter moins».