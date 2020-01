Donald Trump a averti samedi le régime iranien qu'il ne pouvait «pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques», en référence au mouvement de contestation qui avait eu lieu dans le pays en novembre dernier. «Il ne peut pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques, ni une coupure d'internet. Le monde regarde», a écrit sur Twitter le président américain.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

A Téhéran, la police a dispersé des étudiants lors d'un rassemblement à la mémoire des victimes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens dont des binationaux, selon l'agence iranienne Fars. Ils ont scandé des slogans «antirégime», selon la télévision d'État.

Le rassemblement s'est transformé en manifestation de colère et la foule a lancé des slogans dénonçant «les menteurs» et réclamant des poursuites contre les responsables du drame et ceux qui, selon elle, ont tenté de le couvrir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le crash de cet avion de ligne ukrainien est le résultat d'une «épouvantable erreur» commise par l'Iran, selon un haut responsable américain. «C'est une terrible tragédie», a ajouté ce haut responsable de l'administration américaine.

Les manifestations qui ont éclaté mi-novembre en Iran pour protester contre une forte augmentation du prix de l'essence ont fait plus de 300 morts, selon l'ONG Amnesty International. L'accès à internet avait été coupé à plusieurs reprises, notamment après des appels à commémoration lancés sur les réseaux sociaux, un mois après les manifestations.

«Au brave peuple iranien, qui souffre depuis longtemps: je suis à vos côtés depuis le début de ma présidence, et mon administration continuera à être à vos côtés», a tweeté samedi Donald Trump, en anglais et en farsi. «Nous suivons de près vos manifestations, et votre courage nous inspire», a-t-il ajouté.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

En 2009, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté pour protester contre la réélection contestée du président populiste et ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad. Ces manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de sécurité. (afp/nxp)