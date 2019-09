L'image peut surprendre: des billets de 20 dollars dépassant de la poche arrière du président des Etats-Unis.

Interrogé, lors d'un échange avec des journalistes mercredi soir à bord d'Air Force One, sur cette surprenante scène immortalisée par un photographe de Reuters alors qu'il montait dans l'avion présidentiel, Donald Trump a livré, amusé, quelques détails sur sa façon de voyager.

Money is seen in President Donald Trump's back pocket as he boards Air Force One in Mountain View, California. More photos of the day: https://t.co/MBzaidtbDd ???? @tombrennerphoto pic.twitter.com/E2UY0gQQMU