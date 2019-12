L’équipe de campagne pour la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche a balancé une petite vidéo qui fait couler beaucoup d’encre. On y voit la tête du président américain greffée sur le corps de Thanos, le super-méchant des deux derniers opus des Avengers, «Infinity War» et «Endgame».

Dans les films Marvel, Thanos élimine la moitié de tous les êtres vivants en claquant des doigts. Dans la petite vidéo du compte officiel Trump War Room, le républicain effectue aussi un claquement de doigts. Il a pour effet d'effacer de la surface de la terre six démocrates, dont Nancy Pelosi.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is ????????????????????????????????????????. pic.twitter.com/O7o02S26nS