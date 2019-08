Le Département des affaires criminelles du Texas a confirmé la mort de Larry Swearingen à 18h47 (2h47 suisses) à la prison d'État de Huntsville. Selon les médias américains, l'homme de 48 ans a affirmé jusqu'à sa mort qu'il était innocent.

Ses avocats ont mis en avant que l'ADN retrouvée sous les ongles de la victime n'était pas celle de leur client. La Cour suprême américaine a refusé une suspension de l'exécution mercredi soir. Celle-ci avait déjà été suspendue à cinq reprises.«Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font», a prononcé Larry Swearingen juste son exécution, selon des témoignages rapportés par les médias. Il avait été condamné en 2000 pour la mort d'une étudiante avec laquelle il avait noué une relation intime, selon le «Houston Chronicle».

