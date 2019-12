Fausta, considérée comme la doyenne des rhinocéros noirs avec ses 57 ans, est morte en Tanzanie, ont annoncé samedi les autorités de la zone de conservation de Ngorongoro où vivait l'animal.

Fausta, est décédée de causes naturelles le 27 décembre dans un sanctuaire, après avoir vécu la plus grande partie de sa vie en totale liberté, ont indiqué les responsables de l'aire de conservation du Ngorongoro, située dans le nord de la Tanzanie.

#FAUSTADIES

Believed to be the oldest rhino in the world died at the age of 57 years #Fausta has spent the rest of her life in Ngorongoro Conservation Area until the deadline hit her on Friday, December 27, 2019 @safari_inafrica pic.twitter.com/oNCKEuoJpF