Les naufrages fluviaux en Europe depuis 25 ans

Le naufrage meurtrier d'un bateau d'excursion mercredi soir sur le Danube, au coeur de Budapest, rappelle de rares précédents intervenus en Europe depuis 25 ans.





Le plus meurtrier



Le 10 juillet 2011, environ 80 personnes sont sauvées et 122 se noient dans la Volga en Russie lors du naufrage d'un navire de croisière, «Le Bulgaria», construit en 1955 et surchargé, qui a sombré en quelques minutes.





Un précédent sur le Danube



Le 23 octobre 1996, huit personnes périssent après que leur péniche battant pavillon slovaque a heurté un barrage et coulé dans le Danube, à Vienne.







Ailleurs en Europe



Le 11 juin 2018, en Russie, onze personnes trouvent la mort sur la Volga, dans la région de Volgograd (sud), lorsque le catamaran dans lequel elles se trouvaient heurte par accident une barge. Cinq personnes ont pu être sauvées.



Le 31 juillet 2011, en Russie, un bateau de plaisance coule après être entré en collision avec une péniche naviguant sur la Moskova, faisant deux morts et six disparus.



Le 15 septembre 2005, en Russie, huit personnes au moins disparaissent après que leur navire, surchargé, a chaviré sur le fleuve Ienisseï, près du port de Doudinka dans le Grand Nord.



Le 3 juin 2000, en France, une barge surchargée chavire dans l'Yonne, à Courtois-sur-Yonne, près de Sens (centre), faisant trois morts. La barge transportait 36 personnes, pour un maximum prévu de 12 passagers.



Le 29 mai 2000, au Portugal, les six membres d'équipage d'un cargo norvégien disparaissent après la collision de leur bateau avec un porte-conteneurs coréen dans l'embouchure du Tage, à l'ouest de Lisbonne.