Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus suite à l'échange réussi de 70 prisonniers. Ils ont abordé la poursuite prochaine du processus de paix entre leurs deux pays.

Dans un entretien téléphonique tard samedi soir, «les parties ont souligné qu'elles étaient satisfaites» de cet événement, qualifié de «première étape sur la voie de la normalisation du dialogue», a indiqué la présidence ukrainienne sur Facebook. Les présidents «ont convenu de discuter dans un avenir proche de la date d'une réunion au format normand», a ajouté Kiev ajoutant qu'«ils ont évoqué de nouvelles étapes dans le cadre du processus de Minsk pour résoudre le conflit dans le Donbass».

A couteaux tirés

La Russie et l'Ukraine sont à couteaux tirés depuis l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014. Depuis, un conflit séparatiste dans l'est de l'Ukraine a fait environ 13'000 morts. Le format dit «de Normandie» réunit depuis 2014 Paris, Moscou, Kiev et Berlin pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les accords de paix de Minsk, signés en 2015 sous le parrainage de Paris et Berlin, ont permis de réduire considérablement les affrontements, mais le volet politique de ces accords est resté lettre morte. L'arrivée au pouvoir à Kiev de Volodymyr Zelensky, en mai, a cependant facilité quelque peu les relations entre Kiev et Moscou.

Le Kremlin a de son côté précisé sur son site que l'entretien avait eu lieu «à l'initiative de la partie ukrainienne», indiquant que l'échange de prisonniers avait été jugé «positif». Au sujet de l'organisation d'une rencontre «normande», le président russe a «souligné la nécessité de poursuivre les travaux préparatoires» afin que la prochaine réunion «soit efficace et contribue réellement à la mise en oeuvre des accords existants», indique le Kremlin, ajoutant que «d'autres contacts» avaient été convenus.

Espoir

Kiev et Moscou ont procédé samedi à un échange sans précédent de 70 prisonniers, parmi lesquels le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, dont la libération par les autorités russes était exigée par la communauté internationale, et 24 marins ukrainiens capturés par la Russie au large de la Crimée en novembre.

Cet échange a été immédiatement salué par la communauté internationale. De nombreux chefs d'Etat occidentaux, dont le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ont exprimé leur espoir que cet évènement contribue à la poursuite du processus de paix. (ats/nxp)