Le candidat de l'opposition Ekrem Imamoglu a réédité dimanche sa victoire aux municipales d'Istanbul après l'annulation du premier scrutin. Il a ainsi infligé au président Recep Tayyip Erdogan son pire revers électoral en 17 ans.

Binali Yildirim, the candidate for Erdogan's AK Party, says opposition candidate Ekrem Imamoglu is leading the Istanbul mayoral election race for now pic.twitter.com/KDLuewtrWq

Selon les résultats préliminaires publiés par l'agence étatique Anadolu après dépouillement de plus de 99% des urnes, Ekrem Imamoglu a obtenu 54,03% des voix contre 45,09% pour le candidat de Recep Tayyip Erdogan, l'ancien Premier ministre Binali Yildirim.

Cette élection s'est déroulée près de trois mois après les municipales du 31 mars, gagnées à Istanbul par Ekrem Imamoglu qui avait alors devancé Binali Yildirim de 13'000 voix seulement. Il a considérablement amélioré son score dimanche en obtenant 777'000 voix de plus que son rival.

Le résultat de mars avait été invalidé après des recours du parti islamo-conservateur du président, l'AKP, arguant d'«irrégularités massives». Rejetant ces accusations, l'opposition avait dénoncé un «putsch contre les urnes» et considérait le nouveau scrutin comme une «bataille pour la démocratie».

Major victory for Ekrem Imamoglu--and a humiliating loss for Erdogan, the AKP, and his candidate Binali Yildirim. A historical win for the CHP and a huge disgruntled electorate. Now there is 711,000 gap--for the March 31 election there was only an 18,000 gap. pic.twitter.com/Vtn1HHz5cD