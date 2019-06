Almaz Derese, 21 ans, de Metou, dans l’ouest de l’Éthiopie, espérait pouvoir passer ses examens avant d’accoucher. Mais ils avaient été repoussés et agendés pour ce lundi. Or lundi, le travail a commencé. Et elle a accouché.

Mais la jeune femme ne voulait pas devoir attendre un an avant de pouvoir retenter ses examens du secondaire. Avec son mari, ils ont réussi à convaincre l’école de lui laisser tenter sa chance depuis l’hôpital. Et elle s’y est mise 30 minutes après avoir accouché, relate la BBC…

Elle vise l'université

Concrètement, elle a rempli ses copies dans trois matières: les maths, l’anglais et l’amharique, l’une des principales langues du pays. Elle s’attaque désormais aux autres matières dans le centre d’examens.

Almaz Derese souhaite désormais continuer son cursus pour entrer à l’université, dans deux ans. Elle a expliqué à la BBC qu’elle a eu l’impression que ses premiers examens passés à la maternité se sont bien déroulés. Et que son bébé, un garçon, se porte comme un charme.

(Le Matin)