Etudiante en Histoire (spécialisation ninja) à l'université japonaise de Mie, Eimi Haga a vu son audace payée de retour, rapporte la BBC. L'affaire était en apparence mal emmanchée puisque l'élève en première année avait rendu une feuille blanche en guise de dissertation. Son professeur a eu cependant la présence d'esprit de chauffer la copie au dessus de sa cuisinière à gaz pour découvrir que l'essai a été écrit à l'encre invisible. Il faut bien dire que, pas folle la guêpe, la jeune adulte de 19 ans avait laissé un indice sur un petit mot. «Chauffez le papier», était-il écrit.

