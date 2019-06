La banque centrale du Venezuela (BCV) a annoncé mercredi l'émission d'un nouveau billet qui multiplie par 100 le plus gros actuellement en circulation. En août, le gouvernement avait déjà mis en circulation de nouveaux billets, amputés de cinq zéros.

Mais ils ont déjà été dépassés par une hyperinflation galopante, évaluée pour 2018 à 130'060% par le gouvernement et à 1'370'000% par le FMI. Selon la BCV, de nouveaux billets de 10'000, 20'000 et 50'000 bolivars seront mis en circulation dès jeudi. Le billet de 50'000 bolivars devient ainsi celui de plus grande valeur, équivalent à 8,1 dollars.

2 kg de viande

Ce nouveau billet représente une somme plus élevée que le salaire minimal de 40'000 bolivars (6,5 dollars). Il permet d'acheter deux kilogrammes de viande. Le billet de 500 bolivars, jusque-là le plus élevé, ne suffisait pas pour acheter un oeuf (900 bolivars).

L'introduction des nouveaux billets entend «rendre plus efficace le système de paiement et faciliter les transactions commerciales», a expliqué la BCV dans un communiqué. La mise en circulation se fera «progressivement».

Jadis pays le plus prospère d'Amérique du sud, le Venezuela traverse la pire crise économique de son histoire récente, marquée par des pénuries de produits de première nécessité et la dégringolade de sa production de pétrole, passée en dix ans de 3,2 millions barils jour à un million. (ats/nxp)