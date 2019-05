La justice américaine a inculpé jeudi le fondateur de Wikileaks Julian Assange en vertu des lois anti-espionnage, s'attirant immédiatement les foudres des défenseurs de la liberté de la presse.

Les Etats-Unis reprochent à l'Australien d'avoir mis en danger certaines de leurs sources lors de la publication, en 2010 par Wikileaks, d'une somme colossale de documents militaires et diplomatiques. Ils accusent aussi cet homme âgé de 47 ans, détenu à Londres et visé par une procédure d'extradition vers les Etats-Unis, d'avoir «comploté» avec l'ex-analyste militaire Chelsea Manning, à l'origine de cette fuite sans précédent.

Julian Assange est soupçonné d'avoir «aidé» et «incité» le soldat Manning «à obtenir des informations confidentielles en sachant qu'elles pouvaient être utilisées au détriment des Etats-Unis et à l'avantage d'une nation étrangère», a déclaré le ministère de la Justice, en révélant 17 nouveaux chefs d'inculpation.

«C'est de la folie»

«C'est de la folie», a instantanément réagi l'organisation Wikileaks sur Twitter. «C'est la fin du journalisme sur les sujets de sécurité nationale et la fin du premier amendement» de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression, a-t-elle ajouté.

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw